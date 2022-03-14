Спад суточной заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 8,

в Алматы – 31,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 4,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 12,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 304 506 случаев.

211 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 0,

в Алматы – 0,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 15,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 106,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 15,

в Жамбылской области – 2,

в ЗКО – 2,

в Карагандинской области – 19,

в Костанайской области – 7,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 8,

в СКО – 31,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 281 182 человека.