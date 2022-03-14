Спад суточной заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 8,
в Алматы – 31,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 4,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 12,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 304 506 случаев.
211 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 0,
в Алматы – 0,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 15,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 106,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 15,
в Жамбылской области – 2,
в ЗКО – 2,
в Карагандинской области – 19,
в Костанайской области – 7,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 8,
в СКО – 31,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 281 182 человека.