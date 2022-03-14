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08:00 14.03.2022

Спад суточной заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в республике снизилось на 34 человека. Ни одного случая не зарегистрировали в пяти областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 8,

  • в Алматы – 31,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 4,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 1,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Костанайской области – 2,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 12,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 304 506 случаев.

211 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 0,

  • в Алматы – 0,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 15,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 106,

  • в Атырауской области – 3,

  • в ВКО – 15,

  • в Жамбылской области – 2,

  • в ЗКО – 2,

  • в Карагандинской области – 19,

  • в Костанайской области – 7,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 8,

  • в СКО – 31,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 281 182 человека.

Данияр Кунафин
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