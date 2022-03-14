Бывший президент США Барак Обама заразился COVID-19. Об этом политик написал в Twitter.

Пару дней у меня першило в горле, но в остальном я чувствую себя прекрасно. Мишель и я благодарны за то, что нас вакцинировали, у нее отрицательный результат теста. Барак Обама

Обама отметил важность вакцинации несмотря на снижение заболеваемости.

28 сентября 2021 года нынешний президент США Джо Байден получил третью дозу вакцины от COVID-19. Он также призвал всех американцев получить вакцину.

За все время в США выявили 79 517 492 заболевших КВИ, число летальных исходов составило 967 552. Получили вакцину 554 889 994 человека.