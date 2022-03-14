Китай и страны Центральной Азии прилагают совместные усилия к строительству «Пояса и пути»

Как отмечается в докладе о работе правительства, Китай готов усиливать взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами мира и будет стремиться к многостороннему и всеобщему выигрышу.

Многие крупные проекты также стали убедительными доказательствами непрерывного развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии.

По газопроводу «Китай – Центральная Азия», длиннейшему во всем мире, было перекачано в Китай более 380 млрд кубометров природного газа, что принесло пользу 500 млн человек.

В качестве первой трансграничной артерии для импорта нефти через сухопутный КПП Китая нефтепровод «Китай – Казахстан» в общей сложности поставил в Китай свыше 150 млн тонн нефти.

Железная дорога Ангрен – Пап с самым длинным в Центральной Азии тоннелем изменила способ перемещения местных жителей.

Вместе с тем 100-мегаваттная ветроэлектростанция в Казахстане, Тургусунская ГЭС, линия электропередач «Датка – Кемин», автомагистраль Китай – Кыргызстан – Узбекистан, железнодорожный туннель «Яван – Вахдат» и ТЭС «Душанбе-2» стали новыми «наземными ориентирами» вдоль «Пояса и пути».

Вышеуказанные крупные проекты, способствующие росту народного благосостояния, помогают улучшить инфраструктуру соответствующих стран, повысить уровень жизни их народов и содействовать росту их экономик. Лю Хуацинь, директор Института по исследованию Евразии Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР

Стоит отметить, что деловое сотрудничество между Китаем и Казахстаном непрерывно углубляется.

В настоящее время обе страны ввели в эксплуатацию пять круглогодичных пунктов пропуска, пять трансграничных нефтегазовых трубопроводов, две трансграничные железнодорожные магистрали и один международный приграничный центр сотрудничества, а база китайско-казахстанского логистического сотрудничества в портовом городе Ляньюньган стала прямым выходом к Тихому океану для Казахстана.

По словам директора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Сунь Чжуанчжи, общий уровень торговли Китая со странами Центральной Азии непрерывно повышается.

В целях наращивания сотрудничества в сфере туризма Китай готов создать платформу для презентации туристических ресурсов и далее включить все пять стран Центральной Азии в список мест назначения выездного туризма для китайских граждан.

Китай призвал приложить усилия для увеличения числа городов-побратимов между Китаем и странами Центральной Азии до 100 пар в ближайшие пять-десять лет.

Пройдя 30-летний путь развития, отношения Китая со странами Центральной Азии находятся в самом расцвете и обещают широкую перспективу динамичного развития. Находясь на новой отправной точке истории, Китай и страны Центральной Азии будут углублять сотрудничество во всех областях, чтобы совместно продвигать высококачественное развитие «Пояса и пути».

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