Двух депутатов Мажилиса досрочно освободили от должностей

Депутат Мажилиса Парламента Зульфия Сулейменова подала заявление о прекращении своих полномочий. В связи с этим Центральная избирательная комиссия РК в соответствии со ст. 52 Конституции РК и п. 3 и 8 ст. 24 Конституционного закона РК «О Парламенте и статусе его депутатов» вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата. Член Центральной избирательной комиссии РК Шавкат Утемисов

Экс-депутат поблагодарила коллег за совместную работу.

Уважаемые коллеги, было большой честью работать в законотворческом процессе. Это, конечно, была большая ответственность. Я старалась выполнять свои обязанности добросовестно, многому научилась у вас. В будущем я надеюсь на наше совместное сотрудничество для благополучия и развития страны. Зульфия Сулейменова

По словам члена ЦИК Шавката Утемисова, Владимир Тохтасунов подал заявление в связи с состоянием здоровья.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил коллег за работу и пожелал им успехов.

Отметим, Зульфия Сулейменова работала в должности депутата с января 2021 года в Комитете по международным делам, обороне и безопасности.

Владимир Тохтасунов был избран депутатом Мажилиса также в январе 2021 года. Работал в Комитете по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса.