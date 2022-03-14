Bank RBK стал лидером по темпам роста депозитов среди крупных банков РК

В проблемном январе 2022 года совокупный объем вкладов БВУ РК сократился сразу на 1,8% и составил к 1 февраля лишь 25,54 трлн тг. По сектору из 22 БВУ РК в минусе 13 банков, в топовой десятке — половина.

Среди крупнейших банков — держателей депозитов в РК лидер месячного роста — Bank RBK: плюс 1%, до 764,4 млрд тг. Заметим, планомерное наращивание депозитной базы банка — устойчивый тренд, что говорит о стабильности фининститута.

Так, за год Bank RBK прибавил в портфель вкладов сразу 29,2%, это один из сильнейших показателей по банковскому сектору. Показательно, что рост вкладов у Bank RBK наблюдается как в розничном (плюс весомые 49,1% за год, до 342,8 млрд тг), так и в корпоративном (плюс 16,6%, до 421,6 млрд тг) сегменте. Портфель банка практически равновесный: на вклады населения приходится 45%, на средства бизнеса — соответственно 55%.

Также в плюсе в месячной динамике Halyk Bank (на 0,9%), Банк ЦентрКредит (на 0,8%) и «американец» Ситибанк Казахстан, работающий исключительно в корпоративном сегменте (на 0,5%).

Еще пять банков топовой десятки по итогам января в минусе, и в одном БВУ (Евразийском Банке) объем вкладов за месяц практически не изменился.

Фото: Ranking.kz

За год совокупный объем вкладов БВУ РК вырос на 17,8%. В том числе на 20,2%, до 13,09 трлн тг, увеличились вклады населения и на 15,3%, до 12,45 трлн тг, — вклады бизнеса.

Доля вкладов населения в депозитном портфеле БВУ РК выросла за год с 50,2% до 51,3% по итогам января текущего года.

Тем временем после «январских событий» банковский сектор страны столкнулся с проблемами февраля-марта текущего года, связанными с геополитическим кризисом из-за «специальной военной операции» России в Украине.

Напомним: в непростой текущей ситуации правительство РК совместно с Нацбанком реализует программу защиты тенговых вкладов для обеспечения стабильности и защиты финансового рынка страны.

К участию в программе допускаются вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких банках второго уровня — участниках системы гарантирования вкладов по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года. Bank RBK, как и прочие БВУ РК, упомянутые в материале, входит в этот перечень (всего 20 фининститутов).

Фото: Ranking.kz

Программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты. Компенсация — премия в размере 10% — начисляется одному человеку в каждом банке один раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тг (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 млн тг) через 12 месяцев с момента начала реализации программы. Компенсация не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом.

Обязательным условием для начисления премии является сохранение вклада в банке второго уровня до конца его срока, но не менее 12 месяцев с момента введения механизма, то есть до 24 февраля 2023 года. Если срок вклада истекает в период до выплаты компенсации, депозит должен быть пролонгирован до срока завершения программы.

При частичном изъятии вклада выплата компенсации осуществляется на сумму остатка вклада после изъятия денег с учетом указанных выше лимитов.