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11:10 14.03.2022

Курс доллара превысил 511 тенге на торгах

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 511,06 тенге, поднявшись на 0,22 тенге, передает Zakon.kz.

Нацбанк установил официальный курс российского рубля в 4,42 тенге, евро – в 560,18 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 515-519 тенге, евро – по 597-606 тенге, российские рубли – по 4-5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 14 марта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI понизились на 2,25%, составив 106,87 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае снизились на 1,77% — до 110,68 доллара за баррель.

Лариса Черненко
KASE Казахстан
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