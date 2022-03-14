Курс доллара превысил 511 тенге на торгах

Нацбанк установил официальный курс российского рубля в 4,42 тенге, евро – в 560,18 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 515-519 тенге, евро – по 597-606 тенге, российские рубли – по 4-5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 14 марта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI понизились на 2,25%, составив 106,87 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае снизились на 1,77% — до 110,68 доллара за баррель.