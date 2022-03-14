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Законодательство РК
11:15 14.03.2022

Генпрокурор озвучил количество погибших в январских беспорядках

Казахстан, ГП РК, беспорядки, погибшие, участники, мирные жители Фото: Zakon.kz
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, посвященном январским событиям, Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что из 230 погибших в январских событиях 20 человек – те, кто случайно попал под обстрел, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам генпрокурора, всего в результате трагических январских событий погибли 230 человек, среди них 19 военных и силовиков.

Больше всего погибших в Алматы – 139 человек. На сегодня установили, что при отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка ликвидированы 86 нападавших. По 53 погибшим обстоятельства смерти выясняются. Они обнаружены на территории города с различными ранениями, в том числе 48 – с огнестрельными, два – с ножевыми, три – с другими травмами и ожогами.Генеральный прокурор РК Берик Асылов

Генпрокурор добавил, что в других семи регионах 63 нападавших ликвидированы силами правопорядка при обороне зданий акиматов, полиции и департамента КНБ.

На сегодня мы точно знаем о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел. Из них 11 в городе Алматы, восемь – в Алматинской области и один в Таразе. Среди них те, кто попал под перекрестный огонь, есть погибший от рук погромщиков, а также те, кто не подчинился требованиям военных на блок-постах. Берик Асылов
Оксана Скибан
Генеральная прокуратура Казахстан
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