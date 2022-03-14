Генпрокурор озвучил количество погибших в январских беспорядках

По словам генпрокурора, всего в результате трагических январских событий погибли 230 человек, среди них 19 военных и силовиков.

Больше всего погибших в Алматы – 139 человек. На сегодня установили, что при отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка ликвидированы 86 нападавших. По 53 погибшим обстоятельства смерти выясняются. Они обнаружены на территории города с различными ранениями, в том числе 48 – с огнестрельными, два – с ножевыми, три – с другими травмами и ожогами. Генеральный прокурор РК Берик Асылов

Генпрокурор добавил, что в других семи регионах 63 нападавших ликвидированы силами правопорядка при обороне зданий акиматов, полиции и департамента КНБ.