К январским событиям готовились минимум два года — Айман Умарова

Комиссия делает выводы на основании доступных материалов. Они промежуточные, неполные, так как нет полного доступа ко всем материалам дел, которые касаются январских событий. Сегодня остановлюсь на предпосылках событий, на составе правонарушений, которые совершены в период января. Айман Умарова

По словам адвоката, истинные причины сложно назвать экономическими.

Особенно хочется обратить внимание на деятельность КНБ. Руководство и сотрудники обладали де-факто безграничной властью не только над другими правоохранительными органами, но и прокуратурой и судами. Де-юре это не так, но, к сожалению, де-факто это так. Иначе придется согласиться с тем, что и другие правоохранительные органы участвовали в январских событиях. Подготовка велась как минимум два года, хотя о существовании террористических групп и их ячеек информация просачивалась еще ранее. Айман Умарова

Как отметила правозащитница, многие ошибочно полагают, что все началось с мирных митингов, но на самом деле все началось намного ранее: с информационной подготовки к событиям, мирные митинги – это начало того, что мы видели воочию.

Если условно разделить, то они состоят из подготовки, информационной войны и событий на улицах. Анализируя события, информацию в СМИ, сбор масс и их активизацию на совершение преступлений, технологию управления толпой, однозначно можно сказать, что массовыми беспорядками руководили профессионально подготовленные группы, среди которых не только гражданские лица, но и сотрудники спецслужб, а также члены криминалитета. Айман Умарова

По словам Умаровой, «действия авторов и технология проведения очень схожи с действиями советской школы подготовки оперативных служащих».