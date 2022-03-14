Январская трагедия: 44 млн тенге выплатили пострадавшим из фонда «Қазақстан халқына»

Общественный фонд «Қазақстан халқына» направил денежные выплаты членам семей трех погибших гражданских лиц, статус которых как случайных жертв был подтвержден компетентным органом. Также денежные выплаты были направлены семьям трех раненых и двух погибших детей.

Общая сумма выплат по данной категории пострадавших составила 44 млн тенге. Семьям погибших выплатили по 7 млн тенге, а близким тяжело раненых детей – по 3 млн тенге каждому. Пресс-служба фонда «Қазақстан халқына»

По решению попечительского совета семьям всех погибших граждан, оказавшихся случайными жертвами январских событий, выплаты будут произведены после обнародования компетентными органами соответствующих списков, что, по всей вероятности, будет сделано после завершения всех следственных действий.