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11:32 14.03.2022

Похолодание до минус 28 градусов ожидается на севере Казахстана

рк, похолодание, погода, казгидромет Фото: pixabay
Дождь, снег, туман, усиление ветра, гололед, а также похолодание до -28°C ожидаются в Казахстане 15-17 марта, передает Zakon.kz.
В предстоящие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним. Из-за воздействия циклона ожидаются осадки (дождь, снег), туман, усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке – гололед.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, лишь на севере Казахстана под влиянием северо-западного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков и понижение ночных температур до -17...-28°C.

Динара Халдарова
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