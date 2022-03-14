Похолодание до минус 28 градусов ожидается на севере Казахстана

В предстоящие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним. Из-за воздействия циклона ожидаются осадки (дождь, снег), туман, усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке – гололед. РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, лишь на севере Казахстана под влиянием северо-западного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков и понижение ночных температур до -17...-28°C.