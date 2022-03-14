Среди митингующих было много азиатов, не владеющих ни казахским, ни русским языками — Умарова

По словам Айман Умаровой, 5 января в протестных акциях принимали участие много азиатов, не владеющих ни казахским, ни русским языками.

Мы имеем данные, что за последние годы в Казахстан заехали граждане Афганистана, документы которых недавно аннулировали, и они выехали в страны Европы. Айман Умарова

По словам Умаровой, участников январских событий в Алматы условно можно разделить на такие группы, как: