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Законодательство РК
11:44 14.03.2022

Среди митингующих было много азиатов, не владеющих ни казахским, ни русским языками — Умарова

беспорядки в Алматы Фото: Zakon.kz
Адвокат, член Национального совета общественного доверия Айман Умарова на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК составила портрет митингующих, передает Zakon.kz.

По словам Айман Умаровой, 5 января в протестных акциях принимали участие много азиатов, не владеющих ни казахским, ни русским языками.

Мы имеем данные, что за последние годы в Казахстан заехали граждане Афганистана, документы которых недавно аннулировали, и они выехали в страны Европы. Айман Умарова

По словам Умаровой, участников январских событий в Алматы условно можно разделить на такие группы, как:

  • мирные митингующие;

  • организованные группы для создания хаоса, столкновений между мирными гражданами и правоохранительными органами;

  • организованные группы для запугивания граждан, принуждения путем угроз, применения силы к участию в массовых беспорядках;

  • руководители маршрутов, получающие команду;

  • опытные, натренированные группы захвата, в числе которых могли быть сотрудники самих правоохранительных органов и их спецподразделений (к примеру, КНБ);

  • правоохранительные органы, которые противостояли всем вышеназванным участникам событий.

Анастасия Стативкина
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