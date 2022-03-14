Среди митингующих было много азиатов, не владеющих ни казахским, ни русским языками — Умарова
По словам Айман Умаровой, 5 января в протестных акциях принимали участие много азиатов, не владеющих ни казахским, ни русским языками.
Мы имеем данные, что за последние годы в Казахстан заехали граждане Афганистана, документы которых недавно аннулировали, и они выехали в страны Европы. Айман Умарова
По словам Умаровой, участников январских событий в Алматы условно можно разделить на такие группы, как:
мирные митингующие;
организованные группы для создания хаоса, столкновений между мирными гражданами и правоохранительными органами;
организованные группы для запугивания граждан, принуждения путем угроз, применения силы к участию в массовых беспорядках;
руководители маршрутов, получающие команду;
опытные, натренированные группы захвата, в числе которых могли быть сотрудники самих правоохранительных органов и их спецподразделений (к примеру, КНБ);
правоохранительные органы, которые противостояли всем вышеназванным участникам событий.