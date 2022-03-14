«Январская трагедия»: ГП предоставит список погибших после завершения расследования

Вопрос о количестве погибших подняла на пленарном заседании Мажилиса депутат Снежанна Имашева. Она отметила, что нельзя скрывать количество и имена погибших.

Мы официально не публиковали список погибших. Перед тем, как разглашать, мы думаем, что причиним переживания для семьи и родственников. Поэтому нужно сначала изучить. Мы сказали, что 230 человек погибли, и здесь ведутся уголовные дела по убийству, акту терроризма – 46 уголовных дел. Все эти моменты необходимо сначала изучить, а именно: кто был правонарушителем, кто мирным митингующим. В ходе расследования мы должны это все определить, а потом уже предоставим информацию. Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов также поинтересовался у главы Генпрокуратуры, есть ли законодательные ограничения для обнародования такого списка.

Берик Асылов ответил, что такие ограничения есть, но список планируют предоставить после завершения всех расследований.

Как ранее уточнил генпрокурор, всего в результате трагических январских событий погибли 230 человек, среди них 19 военных и силовиков.