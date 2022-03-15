Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 16 марта

В северной половине республики – снег, в южной половине – дождь, в горных районах юга, юго-востока – сильный дождь, снег. Также по Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, гололед, метель. На юге республики – гроза. РГП «Казгидромет»

В горных, предгорных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман, днем грозу, на западе и в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Алматинской, Жамбылской областей ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области – усиление ветра до 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

На севере, западе Актюбинской области, на юге Костанайской области – сильный ветер с метелью, на востоке, юго-востоке Костанайской области – туман.

На юге Западно-Казахстанской области – туман, днем на севере – метель, гололед, на севере, северо-востоке области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На северо-востоке Атырауской области – метель, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области – туман, днем усиление ветра до 15-20 м/с, днем в центре и на юге области – гололед.

На юге, северо-западе Акмолинской области, на юго-западе Северо-Казахстанской области – туман.

В Восточно-Казахстанской области на дорогах – гололедица, ночью на севере, востоке – туман.

В Мангистауской области – гололед, туман.