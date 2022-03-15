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15:53 15.03.2022

«Люди, что с вами» – в Алматы водитель накинулась на работника АЗС

Водитель накинулась на работника АЗС Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
10 марта на одной из автозаправочных станций Алматы водитель набросилась на работника. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента опубликовано на странице в Instagram.

Как отмечено в подписи к видео, работник не успел убрать заправочный пистолет, после чего в его сторону пошли оскорбления. Парень попытался успокоить автовладелицу.

Однако женщина кинулась драться. Теперь клиентка пытается запугать работника угрозами. При этом участковый Жетысуского района не реагирует. Он стоит на ее стороне, звонит и говорит, чтобы мы забрали заявление, – говорится в публикации.

  • Просто жесть! Как мы докатились до этого? Люди, что с вами?

  • Прокуратура в помощь!

  • Зачем так делать. Ведь парень не от хорошей жизни там подрабатывает. Он тоже чей-то сын;

  • Где этикет, субординация, уважение?! Куда катится этот мир... Берегите друг друга, – отметили пользователи.

В пресс-службе полиции города прокомментировали происшествие, уточнив, что данный факт расследует Управление полиции Жетысуского района.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных молодым человеком. После чего будет принято процессуальное решение. Представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек
Анастасия Московчук
Алматы
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