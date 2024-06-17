Фонтан забил из-под земли на АЗС в Алматы
Инцидент произошел на пересечении пр. Райымбека – ул. Бокейханова.
Как сообщил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин, произошел порыв теплотрассы во время ее планового испытания.
"Во время ранее объявленных плановых гидравлических испытаний городских теплосетей, сегодня около 5:30 утра, произошел порыв на одном из участков магистрального трубопровода, проходящего вблизи пересечения проспекта Райымбека и улицы Механической. Жертв и пострадавших нет", – рассказал он.
Порыв трубопровода диаметром 700 мм в экстренном порядке локализовала аварийная бригада ТОО "Алматинские тепловые сети", которая приступила к устранению повреждения.
По предварительным данным, причина произошедшего – изношенность трубы, введенной в эксплуатацию в 1966 году.
Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. Об их проведении горожан предупреждали 12 июня.
В период проведения испытаний, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации.
В таких случаях жителей и гостей Алматы просят не предпринимать никаких самостоятельных действий, а немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109.