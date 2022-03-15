Схемы завуалированной торговли детьми выявили в Генпрокуратуре

Наиболее распространенной оказалась схема, когда мужчина, состоящий в браке с одной женщиной, устанавливает отцовство в отношении ребенка другой женщины, зачастую вовсе посторонней, с которой у него нет никакой связи. После этого биологическая мать отказывается от ребенка и передает его мужчине, признавшему отцовство. Затем законная супруга этого мужчины в судебном порядке усыновляет или удочеряет ребенка. Заместитель генпрокурора Булат Дембаев

Дембаев отметил, что Кодекс «О браке (супружестве) и семье» допускает установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, путем подачи в регистрирующий орган совместного заявления.

С одной стороны эта норма отвечает интересам ребенка, но с другой позволяет гражданам, в том числе иностранцам, без каких-либо дополнительных проверок и постановки на учет юридически закрепить свое отцовство и обходить установленный порядок усыновления.

Между тем во многих случаях указанные отцами мужчины не являются ими генетически, за признание отцовства биологические матери получают денежное вознаграждение и фактически имеет место торговля детьми.

Например, в 2020 году жительница Шымкента совместно со своим сожителем за 400 тыс. тенге вписали постороннего мужчину отцом новорожденного ребенка.

23 июня 2021 года все они осуждены к шести годам лишения свободы условно.

Кроме того, такой механизм нарушает права потенциальных усыновителей, которые полностью соблюдают нормы законодательства, становятся на соответствующие учеты и пытаются усыновить ребенка по всем правилам. Заместитель генпрокурора Булат Дембаев

В связи с чем Генпрокуратура предложила правительству внести изменения в Кодекс «О браке (супружестве) и семье», согласно которому можно будет признавать отцовство только при подтверждении этого факта генетической экспертизой.

Однако касаться это будет только отдельной категории мужчин: иностранцев, лиц, которые уже состоят в браке с другой женщиной, а также в случаях, если ранее отцом ребенка был указан другой мужчина.

В настоящее время данные предложения находятся на стадии проработки.

Еще одной схемой является усыновление детей на основании заявлений об отказе от них.

Так, биологическая мать пишет заявление об отказе от ребенка в пользу конкретного лица или лиц, которым ребенок передается фактически. В дальнейшем данный отказ или достоверность подписи в нем заверяются нотариально. После этого, с использованием данного отказа, происходит усыновление ребенка в судебном порядке.

Изучение вопроса показало, что законодательством отказ от детей в пользу третьих лиц не предусмотрен и, соответственно, любые нотариальные действия с ними являются незаконными.

В этой связи по инициативе Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции Республиканская нотариальная палата ориентировала региональные палаты и нотариусов на запрет удостоверения заявлений (подписей) об отказе от ребенка. Заместитель генпрокурора Булат Дембаев

Также доработан функционал системы «Е-нотариат» по учету выдачи доверенностей и иных нотариальных действий, касающихся детей.

По словам заместителя генпрокурора, сейчас такая практика минимизирована, нотариусы начали информировать правоохранительные органы о попытках женщин заверить отказы от детей в пользу третьих лиц.

Дембаев отметил, что с 2015 года до апреля 2021 года судами рассмотрено около 800 гражданских дел об усыновлении и удочерении с признаками указанных схем.

Лишь по некоторым из них достоверно было подтверждено отцовство (имелись заключения или проводились молекулярно-генетические экспертизы).

Несмотря на это около 90% всех заявлений было удовлетворено.

Теперь стало обязательным участие прокурора по делам об усыновлении и признании отцовства, а также предоставление заключений молекулярно-генетических экспертиз, подтверждающих генетическое родство. В результате удовлетворяемость подобных заявлений снизилась до 14%.

По словам Булата Дембаева, для пресечения схем незаконной передачи, усыновления и торговли детьми приняты меры по модернизации и совершенствованию Республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи (РБД).

Изменен порядок формирования графика общения детей с потенциальными приемными родителями, а также проведена полная ревизия всех сотрудников органов опеки и попечительства, имеющих доступ к ним.

Министерством образования и науки в целях дальнейшего мониторинга детей произведена интеграция РБД с Национальной образовательной базой данных.