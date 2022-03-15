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16:32 15.03.2022

Токаев назначил послов в Турции, Таджикистане, Туркменистане и на Кубе

назначение Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о смене послов в Турции, Таджикистане, Туркменистане и на Кубе, передает Zakon.kz.

Еркебулан Сапиев назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Турецкой Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Туркменистане.

Аскар Тажибаев назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Таджикистан.

Валихан Туреханов назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Таджикистан.

Андриан Елемесов назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Куба.

Сапарбекулы Абзал освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Турецкой Республике, Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Канаде Камалдинов Акылбек освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству.

Анастасия Стативкина
Казахстан Канада Куба Таджикистан Туркменистан Турция
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