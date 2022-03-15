Токаев назначил послов в Турции, Таджикистане, Туркменистане и на Кубе

Еркебулан Сапиев назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Турецкой Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Туркменистане.

Аскар Тажибаев назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Таджикистан.

Валихан Туреханов назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Таджикистан.

Андриан Елемесов назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Куба.

Сапарбекулы Абзал освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Турецкой Республике, Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Канаде Камалдинов Акылбек освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству.