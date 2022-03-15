Токаев сменил командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск
Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Джумакеев Алмаз Дженишевич назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан, - говорится в сообщении.
Ранее эту должность занимал Мереке Кучекбаев, который распоряжением президента назначен командующим войсками регионального командования «Юг».
Алмаз Джумакеев родился в марте 1970 года в городе Каракол (Кыргызстан).
Трудовой стаж, воинская служба:
командир парашютно-десантного взвода в 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (огдшбр) ВС РК (06.1992);
принимал участие в боевых действиях по охране Государственной границы СНГ, в зоне ответственности Пянджского пограничного отряда пограничных войск РФ, в Таджикистане (09.1992-10.1992);
командир разведывательного взвода 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я огдшбр (11.1992-11.1993);
командир штабной роты 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я огдшбр (11.1993-10.1994);
заместитель командира 2-го десантно-штурмового батальона по боевой подготовке, 35-я огдшбр (10.1994-06.1995);
командир 2-го десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (06.1995-02.1997);
командир 1-го десантно-штурмового батальона (на БТР-80), 35-я огдшбр (02.1997-05.1998);
командир 351-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (после переформирования) (05.1998-06.1998);
слушатель заочного отделения Военной Академии ВС РК (08.1998-06.2001);
командир 353-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (08.-1998-08.2001);
начальник штаба - заместитель командира 35-й огдшбр (08.2001-10.2003);
командир 37-й одшбр. Непосредственно возглавлял процесс переформирования 517-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии в 37-ю одшбр (10.2003-09.2009);
начальник Департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штабов в Министерстве обороны РК (09.2009-04.2010);
первый заместитель командующего Региональным командным управлением «Астана» - начальник штаба Управления командующего войсками РгК «Астана»(04.2010-09.2010);
заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК - Начальник Главного Управления по Воспитательной и Социально-Правовой Работе (ВиСПР) (09.2010-05.2011);
командир 36-й отдельной десантно-штурмовой бригады Аэромобильных войск (05.2011-10.2015);
командующий Аэромобильными войсками Вооруженных сил РК (15.10.2015-05.2016);
командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК (05.2016-04.2018);
заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК (20.04.2018-12.2018);
начальник Департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК (с 12.2018).