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Законодательство РК
16:38 15.03.2022

Токаев сменил командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск

Алмаз Джумакеев, назначение Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
Назначен командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК. Им стал Алмаз Джумакеев, передает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Джумакеев Алмаз Дженишевич назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимал Мереке Кучекбаев, который распоряжением президента назначен командующим войсками регионального командования «Юг».

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Алмаз Джумакеев родился в марте 1970 года в городе Каракол (Кыргызстан).

Трудовой стаж, воинская служба:

  • командир парашютно-десантного взвода в 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (огдшбр) ВС РК (06.1992);

  • принимал участие в боевых действиях по охране Государственной границы СНГ, в зоне ответственности Пянджского пограничного отряда пограничных войск РФ, в Таджикистане (09.1992-10.1992);

  • командир разведывательного взвода 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я огдшбр (11.1992-11.1993);

  • командир штабной роты 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я огдшбр (11.1993-10.1994);

  • заместитель командира 2-го десантно-штурмового батальона по боевой подготовке, 35-я огдшбр (10.1994-06.1995);

  • командир 2-го десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (06.1995-02.1997);

  • командир 1-го десантно-штурмового батальона (на БТР-80), 35-я огдшбр (02.1997-05.1998);

  • командир 351-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (после переформирования) (05.1998-06.1998);

  • слушатель заочного отделения Военной Академии ВС РК (08.1998-06.2001);

  • командир 353-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (08.-1998-08.2001);

  • начальник штаба - заместитель командира 35-й огдшбр (08.2001-10.2003);

  • командир 37-й одшбр. Непосредственно возглавлял процесс переформирования 517-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии в 37-ю одшбр (10.2003-09.2009);

  • начальник Департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штабов в Министерстве обороны РК (09.2009-04.2010);

  • первый заместитель командующего Региональным командным управлением «Астана» - начальник штаба Управления командующего войсками РгК «Астана»(04.2010-09.2010);

  • заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК - Начальник Главного Управления по Воспитательной и Социально-Правовой Работе (ВиСПР) (09.2010-05.2011);

  • командир 36-й отдельной десантно-штурмовой бригады Аэромобильных войск (05.2011-10.2015);

  • командующий Аэромобильными войсками Вооруженных сил РК (15.10.2015-05.2016);

  • командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК (05.2016-04.2018);

  • заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК (20.04.2018-12.2018);

  • начальник Департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК (с 12.2018).

Динара Халдарова
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