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16:35 15.03.2022

Назначен новый командующий войсками регионального командования «Юг»

Мереке Кучекбаев, назначение Фото: gov.kz
Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Мереке Кучекбаев назначен командующим войсками регионального командования «Юг», сообщает Zakon.kz.
Кучекбаев Мереке Матимович назначен командующим войсками регионального командования «Юг», – говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Он освобожден от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан.

Еще одним распоряжением Каракулов Кайдар Самигуллович освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Юг».

Кучекбаев Мереке Матимович родился 7 августа 1976 года.

В 1997 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, в 2007 году – Национальный университет обороны им. Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, в 2017 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Трудовой стаж:

· командир танкового взвода, танковой роты, начальник штаба – заместитель командира танкового батальона, командир батальона;

· командир войсковой части 43053 (02.2003 – 03.2005);

· командир войсковой части 32039 (03.2005 – 06.2007);

· начальник штаба – первый заместитель командира войсковой части 25744 (06.2007 – 10.2007);

· командир войсковой части 10810 (10.2007 – 01.2012);

· командир войсковой части 25744 (01.2012 – 11.2013);

· заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки Управления командующего войсками регионального командования «Юг» (11.2013 – 06.2017);

· заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки Управления командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (07.2017 – 12.2017);

· начальник штаба – первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (12.2017 – 01.2020);

· командующий войсками Регионального командования «Астана» (01.2020 – 06.2021);

· командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан (с 06.2021).

Также Джумакеев Алмаз Дженишевич назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан.

Анастасия Московчук
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