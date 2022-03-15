Кукушкин и Скатов одержали стартовые победы на челленджерах

Вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин, выступающий на турнире Arizona Tennis Classic, в первом круге квалификационного раунда обыграл японца Го Соеда – 6:2, 6:0.

Теперь казахстанцу предстоит решающий матч за выход в основную сетку этих соревнований. Следующим соперником Михаила стал итальянский теннисист Томас Фаббиано.

Другой казахстанский спортсмен, Тимофей Скатов, в эти дни выступает на итальянских грунтовых кортах. В первом круге основного турнира Roseto Degli Abruzzi 2 теннисист из Петропавловска не имел проблем с хозяином площадок Андреа Дель Федерико – 6:3, 6:1.

Далее Тимофей разыграет путевку в четвертьфинал одиночки с опытным португальцем Гастао Элиашем.

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