Челленджер в Португалии: Михаил Кукушкин вышел в 1/4 финала, а Тимофей Скатов не смог преодолеть второй круг

В Порту (Португалия) проходит турнир серии АТР Челленджер. Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Тимофей Скатов провели матчи второго круга в мужском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в четвертьфинал Михаил Кукушкин (134 АТР) одержал победу над Йорисом де Лором (Бельгия, 224 АТР) со счетом 7:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. За это время Кукушкин оформил четыре эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трех.

В третьем круге Кукушкин сыграет с испанцем Алексом Мартинесом (678 АТР).

Другой представитель Казахстана Тимофей Скатов (189 АТР) не смог преодолеть второй раунд. Он проиграл Аугусто Хольмгрену (Дания, 249 АТР) со счетом 6:7, 6:7.

Ранее в первой встрече Кукушкин выиграл у игрока из Китая Цзе Цуйя (336 АТР) со счетом 3:6, 6:2, 6:1.