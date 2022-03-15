Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:25 15.03.2022

Касым-Жомарт Токаев пригласил Сердара Бердымухамедова в Казахстан

Пригласил в Казахстан Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с избранным президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на президентских выборах и пожелал ему больших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания Туркменистана, передает Акорда.

Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки между народами двух стран, собеседники выразили твердую приверженность дальнейшему укреплению казахско-туркменского стратегического партнерства.

Президент Казахстана выразил уверенность в преемственности стратегического курса туркменского руководства по построению сильного и процветающего государства.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Сердара Бердымухамедова посетить нашу страну с государственным визитом.

В ходе телефонного разговора глава государства также поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с успешным проведением выборов и высоким уровнем электоральной активности.

Лидер Казахстана особо отметил огромный личный вклад президента Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление уз дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между двумя братскими странами.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что богатый политический и жизненный опыт Гурбангулы Бердымухамедова будет и впредь широко востребован в Туркменистане и за его пределами.

Константин Вноровский
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Туркменистан
Новый Казахстан: ключевые моменты Послания Касым-Жомарта Токаева
16.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский попросил о поставках систем ПВО, Россия исключена из Совета Европы
16.03.2022
Токаев поручил правительству и акимам принять меры по снижению безработицы
16.03.2022
Кому и где необходимо носить маски в Нур-Султане – новое постановление санврача
16.03.2022
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории нацпарка в Алматы
16.03.2022
Главная Топ LIVE Все