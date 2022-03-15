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18:46 15.03.2022

Молодые казахстанские футзалисты начали отбор на Евро-2022 с поражения

Футзал Евро-2022 отбор Фото: Instagram/kazfutsal
Сборная Казахстана по футзалу (U-19) неудачно стартовала в основном раунде отборочного этапа на Чемпионат Европы 2022 года. Турнир проходит в финском городе Янаккала, сообщает Zakon.kz.  

Казахстанская дружина попала в группу 4 и первый матч провела со своими 19-летними сверстниками из Польши. Первый тайм поединка прошел в равной борьбе с некоторым преимуществом казахстанской команды, которая первой открыла счет. На 7-й минуте игры казахстанцев вперед вывел нападающий Вадим Булдин, а поляки ответили на 14-й минуте точным ударом Каспера Синдлевского – 1:1.

Во втором тайме картина игры полностью изменилась, польская молодежь завладела инициативой, что привело к двум голам в ворота казахстанской сборной. Сначала защитник казахстанцев Руслан Ургенишбаев отметился автоголом, затем Шимон Лижнерский довел результат до 3:1 в пользу поляков.

За четыре с половиной минуты до окончания встречи Вадим Булдин оформил дубль и подарил своей команде надежду на положительный результат матча. Но уже не хватило времени, и казахстанская молодежь терпит первое поражение на этом турнире– 3:2.

Следующая игра с Финляндией состоится 16 марта.

В финальный турнир, который пройдет в Испании, попадут только победители групп.

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Куандык Шынасилов
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