Молодые казахстанские футзалисты начали отбор на Евро-2022 с поражения

Казахстанская дружина попала в группу 4 и первый матч провела со своими 19-летними сверстниками из Польши. Первый тайм поединка прошел в равной борьбе с некоторым преимуществом казахстанской команды, которая первой открыла счет. На 7-й минуте игры казахстанцев вперед вывел нападающий Вадим Булдин, а поляки ответили на 14-й минуте точным ударом Каспера Синдлевского – 1:1.

Во втором тайме картина игры полностью изменилась, польская молодежь завладела инициативой, что привело к двум голам в ворота казахстанской сборной. Сначала защитник казахстанцев Руслан Ургенишбаев отметился автоголом, затем Шимон Лижнерский довел результат до 3:1 в пользу поляков.

За четыре с половиной минуты до окончания встречи Вадим Булдин оформил дубль и подарил своей команде надежду на положительный результат матча. Но уже не хватило времени, и казахстанская молодежь терпит первое поражение на этом турнире– 3:2.

Следующая игра с Финляндией состоится 16 марта.

В финальный турнир, который пройдет в Испании, попадут только победители групп.

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