123 новых эмодзи представила Apple

Как сообщает MacRumors, необычные эмодзи появились в новой бета-версии iOS 15.4. Чтобы бесплатно загрузить обновления, зарегистрированным пользователям достаточно войти в «Настройки», «Общие» и выбрать пункт «Обновление ПО».

После этого откроется доступ к 123 новым эмодзи. Среди них – новые смайлики рукопожатия, дополнения к уже имеющимся смайликам с разными вариантами цвета кожи, гендерно нейтральные эмодзи и многое другое.