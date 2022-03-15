20:00 15.03.2022
123 новых эмодзи представила Apple
Фото: pexels
Галерея смайликов пополнилась изображениями тающего и исчезающего лиц, различными жестами и предметами, передает Zakon.kz.
Как сообщает MacRumors, необычные эмодзи появились в новой бета-версии iOS 15.4. Чтобы бесплатно загрузить обновления, зарегистрированным пользователям достаточно войти в «Настройки», «Общие» и выбрать пункт «Обновление ПО».
После этого откроется доступ к 123 новым эмодзи. Среди них – новые смайлики рукопожатия, дополнения к уже имеющимся смайликам с разными вариантами цвета кожи, гендерно нейтральные эмодзи и многое другое.