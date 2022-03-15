КНБ: За $1,5 млн мошенники предлагали должность в госструктурах

Представляясь сотрудниками государственных органов и прикрываясь протекцией высокопоставленных должностных лиц, злоумышленники предлагали предпринимателю за сумму в 1,5 млн долларов решить вопрос о назначении его на руководящую должность в одной из госструктур.

Ими использовались арендованные автомашины премиум-класса и проводились встречи в элитных заведениях столицы в сопровождении нанятой охраны.