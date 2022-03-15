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Законодательство РК
20:17 15.03.2022

КНБ: За $1,5 млн мошенники предлагали должность в госструктурах

КНБ, назначение в госструктуры Фото: КНБ РК
Комитетом национальной безопасности совместно с департаментами полиции города Нур-Султан, КНБ по Актюбинской и Карагандинской областям задержана группа лиц, подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Представляясь сотрудниками государственных органов и прикрываясь протекцией высокопоставленных должностных лиц, злоумышленники предлагали предпринимателю за сумму в 1,5 млн долларов решить вопрос о назначении его на руководящую должность в одной из госструктур.

Ими использовались арендованные автомашины премиум-класса и проводились встречи в элитных заведениях столицы в сопровождении нанятой охраны.

4 марта 2022 года в городе Нур-Султане задержаны трое участников группировки при передаче части денежных средств в размере 30 млн тенге и двое других в городах Актобе и Балхаш. Проводится досудебное расследование. Пресс-служба КНБ РК
Константин Вноровский
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