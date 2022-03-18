Приветствия в различных странах мира – особенности и варианты

Классическим приветствием в Казахстане, как и во многих других странах мира, считается рукопожатие, в том числе и двумя руками.

В Таджикистане люди пожимают протянутую руку обеими ладонями. Ответить на приветствие одной рукой считается неуважительным отношением.

В Саудовской Аравии, помимо рукопожатия, принято класть руку на правое плечо человека и поцеловать его в обе щеки.

Жители Ирана после рукопожатия прижимают правую ладонь к сердцу.

В Индии при встрече складывают ладони пальцами вверх и говорят: «Намасте!».

У японцев принято кланяться при приветствии. Чем важнее персона – тем ниже поклон.

Китайцы также могут совершать поклон, но большинство жителей Поднебесной предпочитают здороваться, поднимая над головой сплетенные руки, и проговаривают традиционную при приветствии фразу: «Поел ли ты?».

В североафриканских странах при приветствии подносят правую руку ко лбу, затем – к губам и к груди. Это означает: «Я думаю о тебе, я говорю о тебе, я уважаю тебя». Масаи же плюют на ладонь, а затем подают ее для рукопожатия.

Некоторые индейские племена стараются показать свой миролюбивый настрой и при виде незнакомца садятся на корточки и сидят так, пока он этого не заметит.

Египтяне прикладывают ладонь ко лбу, повернув ее в сторону того человека, с которым здороваются.

У англичан весьма короткие и сухие рукопожатия – они не любят тактильность. У них принято справиться о делах, ответить на встречный вопрос и на этом все.

В Латинской Америке ничего против прикосновений не имеют – они обнимаются при встрече.

Во Франции люди либо целуются в обе щеки при встрече, либо имитируют поцелуй, просто касаясь щек.

В Гренландии очень милое приветствие: нужно коснуться друг друга носами.

На Тибете люди показывают друг другу языки, когда здороваются. Согласно местной легенде, среди людей живут демоны, которых можно отличить от обычных людей по их черному языку. Показывая язык, тибетцы демонстрируют мир и почтение.