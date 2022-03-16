Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:04 16.03.2022

Боец UFC Кевин Холланд обезвредил стрелка в ресторане

боец UFC США Фото: Twitter/Trailblaze2top
Мужчина успел выстрелить один раз, после чего Кевин Холланд задержал его. В ресторане находилось около пятидесяти человек, сообщает Zakon.kz.

Американский боец UFC Кевин Холланд принял участие в задержании вооруженного человека, устроившего стрельбу в одном из суши-ресторанов Хьюстона, сообщает MMA Fighting.

В ресторане находилось около 50 человек. По информации полиции, задержанный мужчина успел выстрелить один раз. После этого Кевин Холланд и его напарник по клубу Патрик Робинсон задержали стрелка.

Как сообщает ABC 13 Houston, подозреваемому предъявили обвинения в хранении украденного пистолета и стрельбе из огнестрельного оружия.

В октябре прошлого года Холланд задержал угонщика автомобилей.

Данияр Кунафин
UFC
Новый Казахстан: ключевые моменты Послания Касым-Жомарта Токаева
16.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский попросил о поставках систем ПВО, Россия исключена из Совета Европы
16.03.2022
Токаев поручил правительству и акимам принять меры по снижению безработицы
16.03.2022
Кому и где необходимо носить маски в Нур-Султане – новое постановление санврача
16.03.2022
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории нацпарка в Алматы
16.03.2022
Главная Топ LIVE Все