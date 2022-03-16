06:04 16.03.2022
Боец UFC Кевин Холланд обезвредил стрелка в ресторане
Фото: Twitter/Trailblaze2top
Мужчина успел выстрелить один раз, после чего Кевин Холланд задержал его. В ресторане находилось около пятидесяти человек, сообщает Zakon.kz.
Американский боец UFC Кевин Холланд принял участие в задержании вооруженного человека, устроившего стрельбу в одном из суши-ресторанов Хьюстона, сообщает MMA Fighting.
В ресторане находилось около 50 человек. По информации полиции, задержанный мужчина успел выстрелить один раз. После этого Кевин Холланд и его напарник по клубу Патрик Робинсон задержали стрелка.
Как сообщает ABC 13 Houston, подозреваемому предъявили обвинения в хранении украденного пистолета и стрельбе из огнестрельного оружия.
В октябре прошлого года Холланд задержал угонщика автомобилей.