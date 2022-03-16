Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 10,

в Алматы – 32,

в Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 6,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 12,

в Костанайской области – 4,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 3,

в СКО – 8,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 645 случаев.

480 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 6,

в Алматы – 37,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 112,

в Атырауской области – 2,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 202,

в Карагандинской области – 36,

в Костанайской области – 54,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 8,

в СКО – 19,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 282 620 человек.