Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 10,
в Алматы – 32,
в Шымкенте – 3,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 6,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 12,
в Костанайской области – 4,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 3,
в СКО – 8,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 645 случаев.
480 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 6,
в Алматы – 37,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 112,
в Атырауской области – 2,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 202,
в Карагандинской области – 36,
в Костанайской области – 54,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 8,
в СКО – 19,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 282 620 человек.