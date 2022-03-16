08:31 16.03.2022
Стрельба в Атырау: подозреваемого задержали
Фото: Zakon.kz
Проводятся следственные мероприятия по статье УК РК «Убийство». В полиции не сообщили подробностей, сославшись на 201 статью Уголовно-процессуального кодекса, сообщает Zakon.kz.
Задержан подозреваемый в убийстве нескольких человек в атырауском мкр. Авангард.
По информации ДП Атырауской области, задержанный, 1993 года рождения, является уроженцем Мангистауской области. Полиция водворила подозреваемого в ИВС.
Проводятся следственные мероприятия по статье 99 части 2 УК РК. В полиции не сообщили подробностей, сославшись на 201 статью УПК РК.
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