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Законодательство РК
08:31 16.03.2022

Стрельба в Атырау: подозреваемого задержали

Атырау стрельба Фото: Zakon.kz
Проводятся следственные мероприятия по статье УК РК «Убийство». В полиции не сообщили подробностей, сославшись на 201 статью Уголовно-процессуального кодекса, сообщает Zakon.kz.

Задержан подозреваемый в убийстве нескольких человек в атырауском мкр. Авангард.

По информации ДП Атырауской области, задержанный, 1993 года рождения, является уроженцем Мангистауской области. Полиция водворила подозреваемого в ИВС.

Проводятся следственные мероприятия по статье 99 части 2 УК РК. В полиции не сообщили подробностей, сославшись на 201 статью УПК РК.

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