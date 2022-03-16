Стрельба в Атырау: подозреваемого задержали

Задержан подозреваемый в убийстве нескольких человек в атырауском мкр. Авангард.

По информации ДП Атырауской области, задержанный, 1993 года рождения, является уроженцем Мангистауской области. Полиция водворила подозреваемого в ИВС.

Проводятся следственные мероприятия по статье 99 части 2 УК РК. В полиции не сообщили подробностей, сославшись на 201 статью УПК РК.