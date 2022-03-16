06:55 16.03.2022
Трое погибли при стрельбе в Атырау
Фото: Zakon.kz
Подозреваемого в стрельбе задержали. На месте работает следственно-оперативная группа Департамента полиции Атырауской области, сообщает Zakon.kz.
15 марта около 20:00 на конечной остановке Авангард произошла стрельба. Нападавший застрелил двоих парней и тяжело ранил третьего, сообщает «Ак Жайык».
По данным издания, нападавший стрелял из автомата Калашникова. На месте погибли 27-летний и 22-летний жители пригородного села Еркинкала. Еще одного 26-летнего мужчину доставили в областную больницу с пулевым ранением головы.
Сообщается, что вскоре рядом с местом событий нашли еще одного погибшего.
По предварительным данным, стрелок скрылся, его ищет полиция. На месте работает следственно-оперативная группа ДП Атырауской области. Позже стало известно о задержании подозреваемого в стрельбе.