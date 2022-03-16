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06:55 16.03.2022

Трое погибли при стрельбе в Атырау

Атырау стрельба Фото: Zakon.kz
Подозреваемого в стрельбе задержали. На месте работает следственно-оперативная группа Департамента полиции Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

15 марта около 20:00 на конечной остановке Авангард произошла стрельба. Нападавший застрелил двоих парней и тяжело ранил третьего, сообщает «Ак Жайык».

По данным издания, нападавший стрелял из автомата Калашникова. На месте погибли 27-летний и 22-летний жители пригородного села Еркинкала. Еще одного 26-летнего мужчину доставили в областную больницу с пулевым ранением головы.

Сообщается, что вскоре рядом с местом событий нашли еще одного погибшего. 

По предварительным данным, стрелок скрылся, его ищет полиция. На месте работает следственно-оперативная группа ДП Атырауской области. Позже стало известно о задержании подозреваемого в стрельбе.

Данияр Кунафин
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