Диетолог рассказал, как побороть тягу к сладкому

По словам диетолога, важно перебить желание сладкого продуктами с минимальным содержанием углеводов и множеством белка.

По информации Ferra.ru, в качестве средства для борьбы с пристрастием к сладкому служат физические упражнения.

Если пройтись быстрым шагом или пробежаться, тяга к сладкому снижается. А чтобы контролировать количество потребляемого сахара, нужно изучать этикетки на продуктах. Диетолог Дэвид Сташ