09:22 16.03.2022
Диетолог рассказал, как побороть тягу к сладкому
Фото: pxhere
Врач Дэвид Сташ объяснил, как избавиться от тяги к сладкому. Если появляется сильное желание съесть что-то вкусное, нужно выпить стакан воды — так притупится чувство голода, передает Zakon.kz.
По словам диетолога, важно перебить желание сладкого продуктами с минимальным содержанием углеводов и множеством белка.
По информации Ferra.ru, в качестве средства для борьбы с пристрастием к сладкому служат физические упражнения.
Если пройтись быстрым шагом или пробежаться, тяга к сладкому снижается. А чтобы контролировать количество потребляемого сахара, нужно изучать этикетки на продуктах. Диетолог Дэвид Сташ
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