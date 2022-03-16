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09:22 16.03.2022

Диетолог рассказал, как побороть тягу к сладкому

сладости Фото: pxhere
Врач Дэвид Сташ объяснил, как избавиться от тяги к сладкому. Если появляется сильное желание съесть что-то вкусное, нужно выпить стакан воды — так притупится чувство голода, передает Zakon.kz.

По словам диетолога, важно перебить желание сладкого продуктами с минимальным содержанием углеводов и множеством белка.

По информации Ferra.ru, в качестве средства для борьбы с пристрастием к сладкому служат физические упражнения.

Если пройтись быстрым шагом или пробежаться, тяга к сладкому снижается. А чтобы контролировать количество потребляемого сахара, нужно изучать этикетки на продуктах. Диетолог Дэвид Сташ

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Анастасия Стативкина
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