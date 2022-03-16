Indian Wells Masters: Рыбакина в четвертьфинале, Бублик покидает турнир

Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина в 1/8 финала за 1,5 часа одолела представительницу Швейцарии Викторию Голубич. Для выхода в четвертьфинал Indian Wells Masters казахстанке понадобилось два сета. Первую партию ей удалось выиграть на тай-брейке – 7:6, вторую партию – со счетом 6:2. Тем самым она взяла реванш за поражение своей подруги по сборной Юлии Путинцевой от Виктории Голубич во втором круге данного турнира.

В 1/4 финала Indian Wells Masters Елену Рыбакину ждет пятая сеяная Мария Саккари из Греции.

В свою очередь Александр Бублик не смог преодолеть барьер третьего круга одиночного разряда – казахстанец проиграл болгарину Григору Димитрову со счетом 6:3, 6:4.

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