Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:57 16.03.2022

В Туркестанской области затопило несколько сел

ЧС в Туркестанской области Фото: pixabay
В двух районах Туркестанской области – Мактааральском и Жетысайском – ликвидируют последствия наводнения, сообщает Zakon.kz.

По данным издания «Хабар 24», на местах работают больше сотни спасателей.

С помощью мотопомп уже откачано 2,5 тыс. кубометров воды из десятков дворов, – говорится в сообщении.

При Департаменте по чрезвычайным ситуациям создан оперативный штаб.

В ведомстве уточнили, что уровень подземных вод в южных районах региона поднялся из-за беспрерывных дождей.

Анастасия Московчук
Туркестанская область
Новый Казахстан: ключевые моменты Послания Касым-Жомарта Токаева
16.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский попросил о поставках систем ПВО, Россия исключена из Совета Европы
16.03.2022
Токаев поручил правительству и акимам принять меры по снижению безработицы
16.03.2022
Кому и где необходимо носить маски в Нур-Султане – новое постановление санврача
16.03.2022
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории нацпарка в Алматы
16.03.2022
Главная Топ LIVE Все