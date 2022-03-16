В Туркестанской области затопило несколько сел

По данным издания «Хабар 24», на местах работают больше сотни спасателей.

С помощью мотопомп уже откачано 2,5 тыс. кубометров воды из десятков дворов, – говорится в сообщении.

При Департаменте по чрезвычайным ситуациям создан оперативный штаб.

В ведомстве уточнили, что уровень подземных вод в южных районах региона поднялся из-за беспрерывных дождей.