09:57 16.03.2022
В Туркестанской области затопило несколько сел
Фото: pixabay
В двух районах Туркестанской области – Мактааральском и Жетысайском – ликвидируют последствия наводнения, сообщает Zakon.kz.
По данным издания «Хабар 24», на местах работают больше сотни спасателей.
С помощью мотопомп уже откачано 2,5 тыс. кубометров воды из десятков дворов, – говорится в сообщении.
При Департаменте по чрезвычайным ситуациям создан оперативный штаб.
В ведомстве уточнили, что уровень подземных вод в южных районах региона поднялся из-за беспрерывных дождей.