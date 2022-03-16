Ветеринар рассказал, как решить проблему с заменой корма питомцу

Свои рекомендации он озвучил в беседе с радио Sputnik, предложив схему перевода домашнего животного на новый рацион питания.

По мнению специалиста, если привычные корма для питомцев сложно купить, не нужно относиться к покупке корма от другого производителя как к проблеме, нужно поступательно заменять корм на доступный.

Когда вы приезжаете в другую страну и начинаете питаться местной кухней, один день организм может быть не очень рад, но дальше входит в ритм, поэтому бояться перехода животного на новый корм не стоит. Вы можете провести тест: дать новую порцию корма в течение дня, примерно десять процентов от суточной нормы, и посмотреть, будут ли какие-то изменения. Если нет, на следующий день можно дать 20-30%. Если изменений в организме не будет, скорее всего, корм подходит. Не существует идеального корма, который подходит всем, надо найти что-то свое. Ветеринарный врач Кирилл Сачков

Специалист также отметил, что, возможно, сложности могут появиться у владельцев тех питомцев, чьи животные, в основном, питаются лечебными кормами.

Лечение животных, как и человека, предполагает различные методы воздействия. Если ваш питомец употреблял определенные корма, состав которых помогал снизить прием или полностью уйти от различных лекарственных препаратов, к сожалению, теперь такой возможности не будет. Для тех животных, у которых была диетотерапия, повысится необходимость приема различных препаратов в зависимости от болезней. Если питомец, например, принимал корм, который помогает аллергикам, придется возвращаться к таблеткам, которые будут обладать иммуносупрессивным действием. Ветеринарный врач Кирилл Сачков

Также ветеринар порекомендовал не вводить самостоятельно натуральное питание животному, а обратиться к врачу, который поможет составить рацион любимцу.