13:25 16.03.2022
Ветеринар рассказал, как решить проблему с заменой корма питомцу
Фото: pexels
Ветеринарный врач, директор российской ассоциации «Национальный ветеринарный альянс» Кирилл Сачков рассказал, как грамотно ввести замену корма домашнему питомцу, сохранив правильную работу пищеварения и снизить животному стресс, передает Zakon.kz.
Свои рекомендации он озвучил в беседе с радио Sputnik, предложив схему перевода домашнего животного на новый рацион питания.
По мнению специалиста, если привычные корма для питомцев сложно купить, не нужно относиться к покупке корма от другого производителя как к проблеме, нужно поступательно заменять корм на доступный.
Когда вы приезжаете в другую страну и начинаете питаться местной кухней, один день организм может быть не очень рад, но дальше входит в ритм, поэтому бояться перехода животного на новый корм не стоит. Вы можете провести тест: дать новую порцию корма в течение дня, примерно десять процентов от суточной нормы, и посмотреть, будут ли какие-то изменения. Если нет, на следующий день можно дать 20-30%. Если изменений в организме не будет, скорее всего, корм подходит. Не существует идеального корма, который подходит всем, надо найти что-то свое.Ветеринарный врач Кирилл Сачков
Специалист также отметил, что, возможно, сложности могут появиться у владельцев тех питомцев, чьи животные, в основном, питаются лечебными кормами.
Лечение животных, как и человека, предполагает различные методы воздействия. Если ваш питомец употреблял определенные корма, состав которых помогал снизить прием или полностью уйти от различных лекарственных препаратов, к сожалению, теперь такой возможности не будет. Для тех животных, у которых была диетотерапия, повысится необходимость приема различных препаратов в зависимости от болезней. Если питомец, например, принимал корм, который помогает аллергикам, придется возвращаться к таблеткам, которые будут обладать иммуносупрессивным действием.Ветеринарный врач Кирилл Сачков
Также ветеринар порекомендовал не вводить самостоятельно натуральное питание животному, а обратиться к врачу, который поможет составить рацион любимцу.
Все-таки рядовой человек – не эксперт в вопросах кормления, и когда мы платим деньги за промышленные корма, мы платим не только за упаковку, но и за многомилионные исследования. Это концентраты, которые рассчитаны на среднестатистическое животное. Если вы хотите перейти на натуральное питание, я рекомендую обратиться к врачу, который поможет составить рацион. Это немного дольше, но при правильном подходе может стать даже лучшим вариантом, чем промышленный корм.Кирилл Сачков