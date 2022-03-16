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10:44 16.03.2022

Врач рассказала о способах уменьшения весеннего стресса

весна, стресс, уменьшение, способы, врач, советы Фото: pixabay
Врач-эндокринолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат медицинских наук Зухра Павлова объяснила, как уменьшить весенний стресс с помощью воды, «трех циклов дыхания» и «шредера для гормонов», передает Zakon.kz.

В интервью радио Sputnik специалист отметила, что весной день становится длиннее, а ночи – короче, и человек перестраивается.

Переход сопровождается десинхронизацией суточных ритмов. Это сказывается стрессово на нашем организме, а стресс – это всегда нарушение гормонального фона, больше кортизола, меньше серотонина, человек больше нервничает.Зухра Павлова

Кроме того, как отметила врач-эндокринолог, в январе-феврале очень многие болели и до сих пор болеют новой разновидностью COVID-19 – «Омикроном», а постковидный синдром затягивается до полугода.

Внешние события и новые санкции тоже тяжело отражаются на людях.Зухра Павлова

По словам эндокринолога, самый простой способ уменьшить негативное влияние эмоций на организм – пить воду.

Когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон (АКТГ), который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол. Выпитая вода – это блокировка избыточного синтеза кортизола.Зухра Павлова

Специалист также назвала еще один способ борьбы со стрессом.

Еще один способ – дыхательная гимнастика. Короткий вдох, замедленный выдох, и эмоциональный фон балансируется. Можно использовать три цикла дыхания: на счет четыре сделайте вдох, на счет семь – пауза (задержка дыхания. – Прим. ред.), на счет восемь – выдох.Зухра Павлова

Вместе с тем врач уверена, что со стрессом помогает справиться физическая активность.

Физическая активность выполняет функцию печки. В наших клетках есть митохондрии, когда мышечная масса работает, они начинают перерабатывать гормоны стресса. Хорошо работающая мышечная масса – это такой шредер (устройство для измельчения бумаги. – Прим. ред.), уничтожающий гормоны стресса.Зухра Павлова

Если же человек не может контролировать свои эмоции (к примеру, появились панические атаки), то, как посоветовала специалист, нужно обратиться к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

Динара Халдарова
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