Врач рассказала о способах уменьшения весеннего стресса

В интервью радио Sputnik специалист отметила, что весной день становится длиннее, а ночи – короче, и человек перестраивается.

Переход сопровождается десинхронизацией суточных ритмов. Это сказывается стрессово на нашем организме, а стресс – это всегда нарушение гормонального фона, больше кортизола, меньше серотонина, человек больше нервничает. Зухра Павлова

Кроме того, как отметила врач-эндокринолог, в январе-феврале очень многие болели и до сих пор болеют новой разновидностью COVID-19 – «Омикроном», а постковидный синдром затягивается до полугода.

Внешние события и новые санкции тоже тяжело отражаются на людях. Зухра Павлова

По словам эндокринолога, самый простой способ уменьшить негативное влияние эмоций на организм – пить воду.

Когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон (АКТГ), который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол. Выпитая вода – это блокировка избыточного синтеза кортизола. Зухра Павлова

Специалист также назвала еще один способ борьбы со стрессом.

Еще один способ – дыхательная гимнастика. Короткий вдох, замедленный выдох, и эмоциональный фон балансируется. Можно использовать три цикла дыхания: на счет четыре сделайте вдох, на счет семь – пауза (задержка дыхания. – Прим. ред.), на счет восемь – выдох. Зухра Павлова

Вместе с тем врач уверена, что со стрессом помогает справиться физическая активность.

Физическая активность выполняет функцию печки. В наших клетках есть митохондрии, когда мышечная масса работает, они начинают перерабатывать гормоны стресса. Хорошо работающая мышечная масса – это такой шредер (устройство для измельчения бумаги. – Прим. ред.), уничтожающий гормоны стресса. Зухра Павлова

Если же человек не может контролировать свои эмоции (к примеру, появились панические атаки), то, как посоветовала специалист, нужно обратиться к врачу.