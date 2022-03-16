Курс доллара снизился на торгах

Торгов по российскому рублю в последние дни нет, Нацбанк установил его курс в 4,57 тенге. Курс евро установлен в 563,56 тенге.

Курс китайского юаня составил 80,21 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 515-520 тенге, евро – 567-577 тенге, рос. рубль – 4,5-6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 16 марта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,65%, составив $97,07 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 1,12% — до $101,03 за баррель.