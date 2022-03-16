11:07 16.03.2022
Курс доллара снизился на торгах
Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 508,73 тенге, снизившись на 3,44 тенге, передает Zakon.kz.
Торгов по российскому рублю в последние дни нет, Нацбанк установил его курс в 4,57 тенге. Курс евро установлен в 563,56 тенге.
Курс китайского юаня составил 80,21 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 515-520 тенге, евро – 567-577 тенге, рос. рубль – 4,5-6 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 16 марта.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,65%, составив $97,07 за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 1,12% — до $101,03 за баррель.