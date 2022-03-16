О правилах перевозки пассажиров и багажа в самолетах рассказали в КГА

Регистрация вылетающих пассажиров в аэропорту начинается не позднее 1,5 часа до вылета воздушного судна для внутренних рейсов и не позднее двух часов – до вылета воздушного судна для международных рейсов (в зависимости от типа воздушного судна и количества пассажиров) и заканчивается за 40 минут до вылета воздушного судна. Комитет гражданской авиации

Пассажирам необходимо прибыть для регистрации в аэропорт не позднее, чем за 40 минут до вылета воздушного судна, для выполнения процедур по регистрации. Регистрация пассажиров, опоздавших ко времени окончания регистрации, не производится.

Регистрация билетов и оформление багажа вылетающих пассажиров производятся в операционном зале или посредством других способов регистрации. Стойка саморегистрации и регистрации багажа закрывается за 40 минут до вылета.

При этом пассажирам рекомендуется использовать мобильную регистрацию и стойки саморегистрации (при наличии) во избежание контактов с людьми.

За сохранность багажа после его регистрации отвечает авиакомпания. Багаж не принимается авиакомпанией в качестве зарегистрированного, если он не упакован в чемоданы, коробки, сумки или в другую упаковку, обеспечивающую его безопасную перевозку.

Вес, габариты, нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа устанавливаются перевозчиком. Перевозка багажа сверх нормы бесплатного провоза, установленной авиакомпанией, оплачивается в пункте отправления за всю перевозку до пункта назначения по тарифу, действующему на день выдачи квитанции платного багажа. Комитет гражданской авиации

Пассажиры из числа маломобильных групп населения дополнительно могут провозить с собой бесплатно в качестве багажа носилки и инвалидное кресло-коляску, предназначенные для личного пользования.

В комитете отметили, что за просрочку в доставке багажа авиакомпания выплачивает получателю багажа неустойку в размере 10% стоимости авиабилета за каждые сутки просрочки, но не свыше 50% стоимости авиабилета согласно положению по месту фактического проживания пассажира.

При отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки перевозчик организовывает для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги: