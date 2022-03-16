13:27 16.03.2022
На 10 лет осудили закладчика в Акмолинской области
Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области 10 лет тюрьмы получил молодой мужчина за хранение и перевозку синтетических наркотиков в особо крупном размере, передает Zakon.kz.
Специализированным межрайонным судом Акмолинской области рассмотрено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Нур-Султана, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 297 ч. 3 п. 3 УК РК за незаконное хранение и перевозку в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере. У мужчины изъято более 191 грамма психотропного вещества.Пресс-служба ДП Акмолинской области
В ведомстве отметили, что подсудимый на заседании вину не признал, отказался от дачи показаний, а также от показаний, которые давал ранее, в ходе досудебного расследования. Он объяснил это тем, что давал их под давлением сотрудников полиции.
При этом виновность преступника подтверждена неопровержимыми доказательствами.
В конце февраля приговор вступил в законную силу. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 6 месяцев. Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области Мейрам Жапбасов
В ведомстве добавили, что при определении вида и размера наказания подсудимому суд учел смягчающие обстоятельства – наличие малолетнего ребенка.