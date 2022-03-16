11:46 16.03.2022
В Казахстане упростят процедуры регистрации партий
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента РК заявил, что в стране будут значительно упрощены процедуры регистрации партий, передает Zakon.kz.
Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены. Регистрационный порог следует снизить в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек. Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза – с 600 до 200 человек.Касым-Жомарт Токаев
Также глава государства заявил, что «почти на треть — с 1000 до 700 человек — сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии».