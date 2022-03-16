Как проверить свой статус в системе ОСМС

1. Портал электронного правительства egov.kz.

Для этого в разделе «Здравоохранение» необходимо найти услугу «Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений или взносов в системе обязательного социального медицинского страхования», кликнуть на кнопку «Заказать услугу», ввести ИИН. Результат появится в течение 10 минут.

2. Cайт Фонда социального медицинского страхования fms.kz.

Всплывающее окно «Определить статус» расположено в правом углу на странице сайта. Достаточно кликнуть на него и ввести ИИН.

3. Мобильное приложение Qoldau 24/7.

Скачать приложение в PlayMarket или AppStore. В меню необходимо выбрать раздел «Проверить статус застрахованности», далее ввести ИИН. В окне появятся статус и информация о наличии платежей за предшествующие 12 месяцев.

4. @SaqtandyrýBot в Telegram.

Чтобы запустить бота, необходимо открыть ссылку или ввести его название в поисковой строке, далее выбрать раздел «Определить статус застрахованности», ввести ИИН. Отобразится информация о статусе и наличии платежей за предшествующие 12 месяцев.

Убедившись, что застрахованы, вы имеете право пользоваться медицинскими услугами, которые предоставляются застрахованным пациентам в перечне ОСМС.

Для этого нужно проверить свое прикрепление к одной из медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в качестве поставщика Фонда социального медицинского страхования. При отсутствии прикрепления подать заявку на прикрепление через сайт egov.kz.

После чего можно записаться на прием к своему участковому врачу. При наличии показаний врач выпишет направление на базовый или расширенный перечень анализов, при необходимости направит на диагностическое обследование или консультацию узкого специалиста, чтобы оценить состояние вашего здоровья и назначить лечение.

Все эти услуги будут оплачены Фондом социального медицинского страхования в рамках ОСМС, пациент за них платить не должен.