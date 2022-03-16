Как проверить свой статус в системе ОСМС
1. Портал электронного правительства egov.kz.
Для этого в разделе «Здравоохранение» необходимо найти услугу «Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений или взносов в системе обязательного социального медицинского страхования», кликнуть на кнопку «Заказать услугу», ввести ИИН. Результат появится в течение 10 минут.
2. Cайт Фонда социального медицинского страхования fms.kz.
Всплывающее окно «Определить статус» расположено в правом углу на странице сайта. Достаточно кликнуть на него и ввести ИИН.
3. Мобильное приложение Qoldau 24/7.
Скачать приложение в PlayMarket или AppStore. В меню необходимо выбрать раздел «Проверить статус застрахованности», далее ввести ИИН. В окне появятся статус и информация о наличии платежей за предшествующие 12 месяцев.
4. @SaqtandyrýBot в Telegram.
Чтобы запустить бота, необходимо открыть ссылку или ввести его название в поисковой строке, далее выбрать раздел «Определить статус застрахованности», ввести ИИН. Отобразится информация о статусе и наличии платежей за предшествующие 12 месяцев.
Убедившись, что застрахованы, вы имеете право пользоваться медицинскими услугами, которые предоставляются застрахованным пациентам в перечне ОСМС.
Для этого нужно проверить свое прикрепление к одной из медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в качестве поставщика Фонда социального медицинского страхования. При отсутствии прикрепления подать заявку на прикрепление через сайт egov.kz.
После чего можно записаться на прием к своему участковому врачу. При наличии показаний врач выпишет направление на базовый или расширенный перечень анализов, при необходимости направит на диагностическое обследование или консультацию узкого специалиста, чтобы оценить состояние вашего здоровья и назначить лечение.
Все эти услуги будут оплачены Фондом социального медицинского страхования в рамках ОСМС, пациент за них платить не должен.