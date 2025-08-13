#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Советы

Важно знать: как не потерять статус в ОСМС и что изменится с 2026 года

Фото: freepik
Некоторые казахстанцы считают себя застрахованными, но иногда при обращении в поликлинику сталкиваются с неприятным сюрпризом – отсутствием статуса в ОСМС (Обязательное социальное медицинское страхование). Часто это связано с ошибками при оплате взносов, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) назвал самые распространенные причины.

Так, согласно закону "Об ОСМС", статус застрахованного присваивается только при наличии платежей за прошедшие или предстоящие 12 месяцев. Однако при оплате взносов за будущий период самостоятельные плательщики нередко ошибаются.

"Самостоятельные плательщики при оплате часто допускают ошибки: платят за 12 месяцев как за один, неверно выбирают год или оплачивают только оставшиеся месяцы текущего года, а не полный период. В таких случаях статус не присваивается. Если оплатили за другой период с ошибкой, деньги можно вернуть. Для этого нужно написать заявление в госкорпорацию "Правительство для граждан" и приложить квитанции", – уточнила официальный представитель фонда Забира Оразалиева.

Как отметили в ФСМС, если до конца текущего месяца осталось мало времени и вы не планируете обращаться за медицинской помощью в этом месяце, лучше оплатить взносы начиная со следующего месяца.

То есть, оплатив период с сентября 2025 по август 2026 года, вы получите возможность лечиться в рамках ОСМС весь год.

Кроме того, за экономически активную часть населения взносы на ОСМС платят работодатели.

Работодателю важно учитывать: за отпуск, превышающий месяц (например, у учителей), взносы нужно распределять пропорционально числу дней отпуска и оплачивать одним платежом.

Если работник уходит на длительное обучение или долго находится на больничном, чтобы не потерять страховой статус, он должен оплатить взносы как самостоятельный плательщик (5% от месячного расчетного показателя, то есть 4 250 тенге) за этот месяц.

"Начиная с 2026 года будет введена важная норма для повышения стабильности участия в системе ОСМС. Если человек регулярно платил взносы в течение пяти лет, но по каким-то причинам не смог внести платеж, его статус будет сохраняться не 3 месяца, как раньше, а до 6 месяцев, в случае, если участие в системе ОСМС не достигает 5 лет, то статус застрахованности сохраняется так же, как и ранее 3 месяца".Забира Оразалиева

По ее словам, это изменение позволит поддержать граждан, которые регулярно участвовали в системе, но столкнулись с временными трудностями.


Топ-5 вопросов по ОСМС: как получить статус, прикрепиться к поликлинике и пройти обследования

С 2027 года в Казахстане начнется поэтапное повышение ставок взносов государства на ОСМС.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
