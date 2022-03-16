В Казахстане появятся Абайская, Улытауская и Жетысуская области

Сегодня хочу озвучить несколько своих инициатив – в первую очередь в Семипалатинском регионе предлагается создать Абайскую область. Город Семей станет областным центром новой области. Этот вопрос давно поднимали жители этого региона. Сейчас в этом регионе множество нерешенных проблем, очень изношена внутренняя инфраструктура. Касым-Жомарт Токаев

Также президент заявил, что на территории бывшей Жезказганской области будет сформирована Улытауская область.

Город Жезказган вновь станет областным центром. Создание в этом регионе самостоятельной области – важное решение не только с экономической точки зрения, но и духовно: Улытау, который находится в центре нашей бескрайной казахской степи, занимает особое место в истории нашей страны. Здесь проходили великие собрания, где решалась судьба страны. Касым-Жомарт Токаев

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что «много проблем касательно агломерации города Алматы».

Жители области сконцентрированы, в основном, вокруг этого города. Невозможно решать вопросы Узынагаша или же Талгара, находясь в городе Талдыкоргане. Чтобы добраться до областного центра, сегодня населению приходится ездить очень далеко. С учетом этих и других обстоятельств предлагаю разделить Алматинскую область на две – в этом регионе будут созданы Жетысуская и Алматинская области. Областным центром Алматинской области должен стать Капшагай, а Жетысу – Талдыкорган. Считаю, что эти шаги станут хорошим шагом для развития этих регионов. Касым-Жомарт Токаев

Вместе с тем президент готов поддержать переименование города Капшагая в Кунаев.

Особое значение имеют названия областей Абай и Улытау, и Жетысу. Например, город Капшагай связан с именем Динмухамеда Кунаева – выдающегося сына нашего народа. Если народ предложит дать имя Кунаева городу Капшагаю, то я поддержу это предложение. Касым-Жомарт Токаев