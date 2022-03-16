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13:28 16.03.2022

Морозная погода ожидается в Казахстане 17-19 марта

рк, погода, 17-19 марта, прогноз, казгидромет Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды на 17-19 марта – в республике ожидаются морозная погода, сильные осадки, усиление ветра, гололед и туман, передает Zakon.kz.
В предстоящие трое суток северная половина Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, в связи с этим ожидается морозная, преимущественно без осадков, погода. Столбики термометров в ночные часы достигнут -20...-28°С.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, южная половина страны будет находиться под влиянием южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.

Ожидаются осадки, временами – сильные (дождь, снег), усиление ветра, гололед и понижение температуры воздуха днем до 0…+10°С, ночью – до 0…-10°С.РГП «Казгидромет»

Также синоптики сообщили, что в республике ожидается туман.

Динара Халдарова
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