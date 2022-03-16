Морозная погода ожидается в Казахстане 17-19 марта

В предстоящие трое суток северная половина Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, в связи с этим ожидается морозная, преимущественно без осадков, погода. Столбики термометров в ночные часы достигнут -20...-28°С. РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, южная половина страны будет находиться под влиянием южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.

Ожидаются осадки, временами – сильные (дождь, снег), усиление ветра, гололед и понижение температуры воздуха днем до 0…+10°С, ночью – до 0…-10°С. РГП «Казгидромет»

Также синоптики сообщили, что в республике ожидается туман.