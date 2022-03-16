Узбекистан снял ограничения на переход через КПП на границе с Казахстаном

С 16 марта в Узбекистане снимается ряд коронавирусных ограничений.

Между Узбекистаном и Казахстаном снимаются все ограничения по свободному пропуску граждан через наземные пограничные пункты пропуска, возобновляется международное пассажирское железнодорожное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном, а также автобусное сообщение на паритетной основе с соблюдением карантинных правил.

По информации Газета.uz, иностранным гражданам при визите в Узбекистан больше не нужно будет сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген коронавируса при наличии действующего сертификата или паспорта о вакцинации. Если их нет, то необходимо предоставить справку (с QR-кодом) об отрицательном ПЦР-тесте, сданном не менее чем за 72 часа до визита в страну, или пройти экспресс-тестирование при пересечении границы либо по прибытии в Узбекистан.