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Законодательство РК
14:12 16.03.2022

Надо ли платить земельный налог юрлицам, имеющим на балансе квартиры и парковочные места

когда платить земельный налог Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Нужно ли платить земельный налог юридическим лицам по имеющимся на балансе квартирам, офисам и парковочным местам? С таким вопросом обратился казахстанец на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В Комитете госдоходов МФ РК ответили, что согласно Налоговому кодексу земельный налог исчисляется на основании:

  1. идентификационных документов: акта на право собственности, акта на право постоянного землепользования, акта на право безвозмездного временного землепользования;

  2. данных государственного количественного и качественного учета земель по состоянию на 1 января каждого года, предоставленных центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами.

Плательщиками земельного налога являются лица, имеющие объекты обложения:

  • на праве собственности;

  • на праве постоянного землепользования;

  • на праве первичного безвозмездного временного землепользования.

Налоговым кодексом установлено, что налогоплательщики самостоятельно исчисляют суммы земельного налога путем применения соответствующей ставки налога к налоговой базе.

Налоговый кодекс предусматривает по земельному участку, находящемуся в общей собственности (пользовании) нескольких лиц, за исключением земельного участка, входящего в состав активов паевого инвестиционного фонда, что плательщиком земельного налога является каждое из этих лиц, если иное не предусмотрено в документах, удостоверяющих право владения или пользования этими земельными участками или соглашением сторон.

При этом увеличение ставок производится в зависимости от категорий автостоянок (паркингов), устанавливаемых местным представительным органом.

Налог исчисляется пропорционально доле каждого из собственников в общей площади таких объектов.

Если земельный участок является частью объекта кондоминиума, то подлежит обложению земельным налогом пропорционально доле каждого собственника помещения (части здания), за исключением физического лица-собственника квартиры, в общем имуществе, являющемся частью объекта кондоминиума.

При этом часть земельного участка, соответствующая доле собственника нежилого помещения (части здания, не являющегося жилым) в общем имуществе, подлежит обложению земельным налогом по базовым ставкам налога на земли населенных пунктов, установленным в графе 3 таблицы статьи 505 Налогового кодекса.

В КГД отметили, что базовые налоговые ставки на земли, занятые жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем (за исключением придомовых участков), устанавливаются в расчете на один квадратный метр площади.

В случае отсутствия идентификационных документов на земельный участок основанием для признания пользователя плательщиком земельного налога в отношении земельного участка является фактическое владение и пользование таким участком на основании:

  1. актов государственных органов о предоставлении земельного участка – при предоставлении земельного участка из государственной собственности;

  2. гражданско-правовых сделок или иных оснований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, – в остальных случаях.

На основании изложенного юридическое лицо, которое имеет на балансе квартиры, офисы и парковочные места, исчисляет земельный налог по таким объектам и, соответственно, производит уплату в бюджет.Комитет госдоходов МФ РК
Лариса Черненко
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