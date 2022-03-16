Надо ли платить земельный налог юрлицам, имеющим на балансе квартиры и парковочные места

В Комитете госдоходов МФ РК ответили, что согласно Налоговому кодексу земельный налог исчисляется на основании:

идентификационных документов: акта на право собственности, акта на право постоянного землепользования, акта на право безвозмездного временного землепользования; данных государственного количественного и качественного учета земель по состоянию на 1 января каждого года, предоставленных центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами.

Плательщиками земельного налога являются лица, имеющие объекты обложения:

на праве собственности;

на праве постоянного землепользования;

на праве первичного безвозмездного временного землепользования.

Налоговым кодексом установлено, что налогоплательщики самостоятельно исчисляют суммы земельного налога путем применения соответствующей ставки налога к налоговой базе.

Налоговый кодекс предусматривает по земельному участку, находящемуся в общей собственности (пользовании) нескольких лиц, за исключением земельного участка, входящего в состав активов паевого инвестиционного фонда, что плательщиком земельного налога является каждое из этих лиц, если иное не предусмотрено в документах, удостоверяющих право владения или пользования этими земельными участками или соглашением сторон.

При этом увеличение ставок производится в зависимости от категорий автостоянок (паркингов), устанавливаемых местным представительным органом.

Налог исчисляется пропорционально доле каждого из собственников в общей площади таких объектов.

Если земельный участок является частью объекта кондоминиума, то подлежит обложению земельным налогом пропорционально доле каждого собственника помещения (части здания), за исключением физического лица-собственника квартиры, в общем имуществе, являющемся частью объекта кондоминиума.

При этом часть земельного участка, соответствующая доле собственника нежилого помещения (части здания, не являющегося жилым) в общем имуществе, подлежит обложению земельным налогом по базовым ставкам налога на земли населенных пунктов, установленным в графе 3 таблицы статьи 505 Налогового кодекса.

В КГД отметили, что базовые налоговые ставки на земли, занятые жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем (за исключением придомовых участков), устанавливаются в расчете на один квадратный метр площади.

В случае отсутствия идентификационных документов на земельный участок основанием для признания пользователя плательщиком земельного налога в отношении земельного участка является фактическое владение и пользование таким участком на основании:

актов государственных органов о предоставлении земельного участка – при предоставлении земельного участка из государственной собственности; гражданско-правовых сделок или иных оснований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, – в остальных случаях.