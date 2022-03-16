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15:15 16.03.2022

Призываем всех казахстанцев к единству и сплоченности – AMANAT

комментарий Фото: AMANAT
Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с активом партии с участием всех регионов по обсуждению реализации Послания главы государства, председателя партии Касым-Жомарта Токаева.

В ходе актива Асхат Оралов озвучил заявление партии AMANAT в поддержку реформ и курса президента Казахстана.

В заявлении подчеркивается, что народ Казахстана, пройдя в январе 2022 года трагические испытания, продемонстрировал сплоченность и неприятие радикализма и экстремизма, подтвердил свое стремление к прогрессу и продолжению преобразований.

Наша страна вступила в новый этап развития – Новый Казахстан. Это переломный и судьбоносный момент нашей многовековой истории. В этих условиях только конструктивные перемены и эволюционное обновление позволят преодолеть трудности и обеспечат последовательное движение страны вперед. Движимый исторической ответственностью перед страной и народом, президент, выступив с Посланием народу Казахстана, представил обширный план, направленный на углубление политического, экономического, социального реформирования страны, – озвучил исполнительный секретарь.

консолидация сил

Фото: AMANAT

Он отметил, что партия AMANAT всецело поддерживает системные и масштабные реформы президента Казахстана. Так, находясь в фарватере реформаторского курса главы государства, партия начала изменения с себя, запустив внутреннюю трансформацию.

Мы убеждены, что путь реформ безальтернативен. Политическая либерализация и социальная справедливость – своевременный ответ на запросы граждан. Мы призываем всех казахстанцев к единству и сплоченности, консолидации всех общественно-политических сил. Только вместе мы сможем укрепить независимость и государственность, обеспечить благополучие нашей общей Родины и всех граждан страны!Асхат Оралов

В ходе республиканского совещания был дан ряд конкретных поручений по реализации мер, озвученных сегодня в Послании главы государства.

обсуждение Послания

Фото: AMANAT

Также в режиме видеоконференцсвязи выступили исполнительные секретари Западно-Казахстанского областного филиала Мурат Мукаев, Карагандинского – Бекзат Алтынбеков, Алматинского областного – Гульнур Тойлыбаева, Шымкентского городского – Жанар Бектаева и заместитель исполнительного секретаря Восточно-Казахстанской области Айгуль Байжанова.

Они отметили, что президент предлагает конкретные действенные механизмы для борьбы с системными проблемами.

Политические инициативы главы государства отражают актуальность и значимость проведения преобразований в интересах дальнейшего развития страны и укрепления общественного согласия.

Анастасия Московчук
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