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Законодательство РК
16:07 18.03.2022

Президент настроен на построение нового политического класса с новыми лицами – эксперт

Никита Шаталов Фото: Из личного архива Никиты Шаталова
Послание Токаева дало много новых свобод, но оно не «либеральное». Президент пошел по пути планомерного открытия различных каналов политического участия, но не в ущерб государственному интересу, отметил в комментарии Zakon.kz главный эксперт КИСИ при президенте РК Никита Шаталов.

Многие ждали, что Послание президента Казахстана будет политико-экономическим, но он решил остановиться исключительно на политических реформах. Поручения, касающиеся преодоления кризиса, носят, скорее, рамочный характер и будут расширены чуть позже, считает главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Никита Шаталов.

На мой взгляд, наиболее важно то, что президент сказал о переходе от суперпрезидентской модели к президентско-парламентской. Пока мы не понимаем, чем это обернется и на чьей стороне будет больше власти, потому что не было обозначено, в каком дизайне это все реализуется. Главный вопрос в таком случае – кто вносит и утверждает состав Кабинета министров. В любом случае эта интенция важна, и она в перспективе может сделать премьер-министра важной политической фигурой. Никита Шаталов

– Важно то, что реформы, судя по Посланию, не должны привести к кризису управляемости, поэтому они осторожны, – отметил эксперт. –  Да, снижен регистрационный порог для партий, в целом, все стало очень мягко. Появится возможность беспартийным пройти в состав Мажилиса — это важно, партийное поле не может полностью репрезентировать интересы граждан. Это создает совершенно новое поле возможностей для политически активных граждан.

На взгляд эксперта, «Токаев в целом настроен на построение нового политического класса с новыми лицами, в противном случае непонятно, откуда брать кадры».

Шаталов считает, что сильно недооценен блок Послания, который касается как финансирования партий, так и отчетности СМИ.

Президент отдельно остановился на медиа, так как в последние годы именно социальные сети и СМИ были главной политической площадкой, даже в обход властных институтов. Безусловно, этому поспособствовала концепция «Слышащего государства». Но на нынешнем этапе важно взять под контроль медиа и обеспечить их прозрачность, чтобы они не стали использовать новые свободы во вред. Никита Шаталов

Безусловно, Послание дало много новых свобод, но оно не «либеральное» в полном смысле этого слова. Президент пошел по пути планомерного открытия различных каналов политического участия, но не в ущерб государственному интересу. На нынешнем этапе важно удержать систему от дестабилизации, чтобы обеспечить ее долгосрочное функционирование, резюмировал эксперт.

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