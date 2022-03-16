Ситуация нормализуется: глава Нацбанка о наличии долларов в Казахстане

Я сейчас не могу сказать, мы сейчас рассмотрим. Очень много неопределенностей, сложно сказать. Но мы сейчас ожидаем, что пересмотр будет в сторону повышения. Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов

Прокомментировал глава Нацбанка и риск вывоза валюты и контрабанды на фоне введенных в этой сфере запретов в стране.

Риск этот всегда есть, но мы это делали, чтобы сохранить финансовую стабильность, чтобы не тратить излишне резервы Нацбанка. У нас очень много аналитиков – спектр от «пустить тенге за рублем» до «держать его еще крепче». Сейчас очень много неопределенности, мне очень сложно говорить. Вот, как я вам говорю, все будет зависеть от того, какой в итоге будет пакет санкций, где рубль найдет свое более-менее равновесное положение, какие торговые потоки между нашими странами в итоге сложатся. Поэтому в моменте я бы сказал, что мы не считаем, что тенге должен повторить за рублем волатильность. В краткосрочной, среднесрочной перспективе будем смотреть, где все-таки равновесное положение, и нормы между рублем и тенге. Галымжан Пирматов

По курсу доллара глава Нацбанка не дал никаких прогнозов.

У нас нет ориентира, мы не таргетируем какой-то уровень курса. Вы уже закупили валюту. Я хочу, чтобы вы понимали: при нормальной ситуации коммерческие банки сами закупают наличную валюту и привозят, увозят. Мы это делаем для того, чтобы создать дополнительную подушку безопасности, и если вдруг у какого-то коммерческого банка не будет хватать, чтобы мы им предъявляли. Сейчас мы закупались, первые партии уже поступили, поэтому ситуация с наличностью нормализуется. Галымжан Пирматов

14 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан».

Новость по теме Токаев запретил вывозить из страны более 10 тыс. долларов инвалюты и золото

В этот же день Национальный Банк Казахстана сообщил, что на фоне реализации внешних шоков наблюдается рост спроса на наличную иностранную валюту.