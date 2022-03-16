15:55 16.03.2022
Ситуация нормализуется: глава Нацбанка о наличии долларов в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Председатель Национального Банка РК Галымжан Пирматов в кулуарах Сената высказался об инфляционных рисках и дальнейшем курсе валют в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Я сейчас не могу сказать, мы сейчас рассмотрим. Очень много неопределенностей, сложно сказать. Но мы сейчас ожидаем, что пересмотр будет в сторону повышения.Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов
Прокомментировал глава Нацбанка и риск вывоза валюты и контрабанды на фоне введенных в этой сфере запретов в стране.
Риск этот всегда есть, но мы это делали, чтобы сохранить финансовую стабильность, чтобы не тратить излишне резервы Нацбанка. У нас очень много аналитиков – спектр от «пустить тенге за рублем» до «держать его еще крепче». Сейчас очень много неопределенности, мне очень сложно говорить. Вот, как я вам говорю, все будет зависеть от того, какой в итоге будет пакет санкций, где рубль найдет свое более-менее равновесное положение, какие торговые потоки между нашими странами в итоге сложатся. Поэтому в моменте я бы сказал, что мы не считаем, что тенге должен повторить за рублем волатильность. В краткосрочной, среднесрочной перспективе будем смотреть, где все-таки равновесное положение, и нормы между рублем и тенге. Галымжан Пирматов
По курсу доллара глава Нацбанка не дал никаких прогнозов.
У нас нет ориентира, мы не таргетируем какой-то уровень курса. Вы уже закупили валюту. Я хочу, чтобы вы понимали: при нормальной ситуации коммерческие банки сами закупают наличную валюту и привозят, увозят. Мы это делаем для того, чтобы создать дополнительную подушку безопасности, и если вдруг у какого-то коммерческого банка не будет хватать, чтобы мы им предъявляли. Сейчас мы закупались, первые партии уже поступили, поэтому ситуация с наличностью нормализуется.Галымжан Пирматов
14 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан».
В этот же день Национальный Банк Казахстана сообщил, что на фоне реализации внешних шоков наблюдается рост спроса на наличную иностранную валюту.
Рост спроса на иностранную валюту отметил Нацбанк Казахстана
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