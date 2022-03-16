Аэропорт Петропавловска выставили на торги

Объявление о торгах размещено на Электронной торговой площадке. Стартовая цена – более 5,6 млрд тенге, гарантийный взнос – 846,018 млн тенге. Срок доверительного управления – три года.

Самое дорогое имущество аэропорта — взлетно-посадочная полоса, стоимость которой с учетом износа в 35% оценили в 2 млрд тенге. Перрон оценен в один миллиард тенге, здание аэровокзала — в 700 млн тенге.

Фото: Электронная торговая площадка

В перечень имущества аэропорта входит 2894 наименования, в том числе техника, топливозаправщик, пожарные автомобили, здание горюче-смазочных материалов и многое другое.

Торги пройдут 31 марта, при этом допускается продажа единственному участнику торгов.

В тендерные условия входит:

Обеспечение сохранения профиля аэропортовской деятельности объекта в течение 10 лет с даты заключения договора доверительного управления. Вложение инвестиций в сумме 1,5 миллиарда тенге в течение 10 лет с предоставлением аудиторского отчета на начало каждого последующего года. Поддержание сертификата годности аэродрома и обеспечение сертификационных требований для обеспечения безопасности полетов (с предоставлением сертификата годности). Обеспечение соблюдения норм и требований пожарной безопасности и техники безопасности, требований к охране. Оснащение территории аэропорта противопожарными средствами. Соблюдение требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении. Проведение природоохранных мероприятий. Своевременное исполнение налоговых обязательств и иных обязательных платежей в бюджет, возникающих при передаче объекта в доверительное управление, а также оплаты коммунальных услуг. Обеспечение безопасного, безаварийного и бесперебойного функционирования объекта доверительного управления и др.

Конкурсные условия также предусматривают использование объекта только по целевому назначению, не допускать его разбора и ликвидации.

Международный аэропорт Петропавловска функционирует с 1974 года. В 2016 году в аэропорту на средства из республиканского бюджета завершили первую с момента его открытия масштабную реконструкцию пассажирского комплекса и взлетно-посадочной полосы, после чего аэропорт смог принимать современные авиалайнеры без ограничений.