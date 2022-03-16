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15:49 16.03.2022

Аэропорт Петропавловска выставили на торги

выставлен на торги Фото: сайт аэропорта
Международный аэропорт Петропавловска выставлен на торги по передаче в доверительное управление с правом выкупа. Стартовая цена –5 640 122 522 тенге, передает Zakon.kz.

Объявление о торгах размещено на Электронной торговой площадке. Стартовая цена – более 5,6 млрд тенге, гарантийный взнос – 846,018 млн тенге. Срок доверительного управления – три года.

Самое дорогое имущество аэропорта — взлетно-посадочная полоса, стоимость которой с учетом износа в 35% оценили в 2 млрд тенге. Перрон оценен в один миллиард тенге, здание аэровокзала — в 700 млн тенге.

торги аэропорта Петропавловска

Фото: Электронная торговая площадка

В перечень имущества аэропорта входит 2894 наименования, в том числе техника, топливозаправщик, пожарные автомобили, здание горюче-смазочных материалов и многое другое.

Торги пройдут 31 марта, при этом допускается продажа единственному участнику торгов.

В тендерные условия входит:

  1. Обеспечение сохранения профиля аэропортовской деятельности объекта в течение 10 лет с даты заключения договора доверительного управления.

  2. Вложение инвестиций в сумме 1,5 миллиарда тенге в течение 10 лет с предоставлением аудиторского отчета на начало каждого последующего года.

  3. Поддержание сертификата годности аэродрома и обеспечение сертификационных требований для обеспечения безопасности полетов (с предоставлением сертификата годности).

  4. Обеспечение соблюдения норм и требований пожарной безопасности и техники безопасности, требований к охране. Оснащение территории аэропорта противопожарными средствами. Соблюдение требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении.

  5. Проведение природоохранных мероприятий.

  6. Своевременное исполнение налоговых обязательств и иных обязательных платежей в бюджет, возникающих при передаче объекта в доверительное управление, а также оплаты коммунальных услуг.

  7. Обеспечение безопасного, безаварийного и бесперебойного функционирования объекта доверительного управления и др.

Конкурсные условия также предусматривают использование объекта только по целевому назначению, не допускать его разбора и ликвидации.

Международный аэропорт Петропавловска функционирует с 1974 года. В 2016 году в аэропорту на средства из республиканского бюджета завершили первую с момента его открытия масштабную реконструкцию пассажирского комплекса и взлетно-посадочной полосы, после чего аэропорт смог принимать современные авиалайнеры без ограничений.

Лариса Черненко
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