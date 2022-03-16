Под собором Парижской Богоматери археологи нашли древние гробницы и саркофаг

Как отмечается на сайте Министерства культуры Франции, захоронения обнаружены во время работ по реконструкции здания после разрушительного пожара 2019 года. Восстановительные работы направлены на реконструкцию шпиля древней церкви в центральной части собора, где расположен так называемый трансепт — поперечный неф в базиликальных и крестообразных по плану храмах, пересекающий основной (продольный) неф под прямым углом.

Открытие было сделано в тот момент, когда строители и реконструкторы готовились к установке высоких строительных лесов для восстановления шпиля, и им нужно было проверить устойчивость основания.

Отмечается, что найденные артефакты имеют научную ценность, так как, по мнению ученых, обнаруженный антропоморфный гроб был изготовлен для высокопоставленного сановника в 1300-х годах, а это спустя сто лет после строительства собора.

Для исследования пространства внутри саркофага группа ученых воспользовалась эндоскопической мини-камерой. Существовала сложность обследования его полости из-за деформации под грузом земли и камней.

Нам удалось разглядеть кусочки ткани, волосы и, прежде всего, подушку из растительных остатков в подголовье, что характерно для захоронений религиозных лидеров. Тот факт, что эти растительные элементы все еще находятся внутри, означает, что и сохранность тела должна быть очень хорошей. Археолог группы Кристоф Бенье

Кроме гробницы, под действующим уровнем пола здания были найдены фрагменты расписных скульптур, идентифицированные как части оригинальной перегородки XIII века — архитектурного элемента, отделяющего алтарную зону от нефа.

Археологам выделили время до 25 марта для дальнейших исследовательских работ, после чего реконструкция собора будет возобновлена.

Собор Парижской Богоматери планируют открыть вновь в 2024 году.

Фото: inrap.fr

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля 2019 года. Пламенем оказалась объята несущая конструкция, обрушился шпиль собора.

Масштабное развитие пожара произошло из-за того, что в базилике шли реставрационные работы. По этой причине здание было окружено строительными лесами.