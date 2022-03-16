Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:20 16.03.2022

Под собором Парижской Богоматери археологи нашли древние гробницы и саркофаг

реконструкция, раскопки, артефакты Фото: inrap.fr
Археологи нашли несколько гробниц и свинцовый саркофаг в форме человека под собором Парижской Богоматери во Франции. Предположительно захоронения относятся к XIV веку, передает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Министерства культуры Франции, захоронения обнаружены во время работ по реконструкции здания после разрушительного пожара 2019 года. Восстановительные работы направлены на реконструкцию шпиля древней церкви в центральной части собора, где расположен так называемый трансепт — поперечный неф в базиликальных и крестообразных по плану храмах, пересекающий основной (продольный) неф под прямым углом.

Открытие было сделано в тот момент, когда строители и реконструкторы готовились к установке высоких строительных лесов для восстановления шпиля, и им нужно было проверить устойчивость основания.

Отмечается, что найденные артефакты имеют научную ценность, так как, по мнению ученых, обнаруженный антропоморфный гроб был изготовлен для высокопоставленного сановника в 1300-х годах, а это спустя сто лет после строительства собора.

Для исследования пространства внутри саркофага группа ученых воспользовалась эндоскопической мини-камерой. Существовала сложность обследования его полости из-за деформации под грузом земли и камней.

Нам удалось разглядеть кусочки ткани, волосы и, прежде всего, подушку из растительных остатков в подголовье, что характерно для захоронений религиозных лидеров. Тот факт, что эти растительные элементы все еще находятся внутри, означает, что и сохранность тела должна быть очень хорошей.Археолог группы Кристоф Бенье

Кроме гробницы, под действующим уровнем пола здания были найдены фрагменты расписных скульптур, идентифицированные как части оригинальной перегородки XIII века — архитектурного элемента, отделяющего алтарную зону от нефа.

Археологам выделили время до 25 марта для дальнейших исследовательских работ, после чего реконструкция собора будет возобновлена.

Собор Парижской Богоматери планируют открыть вновь в 2024 году.

найдены погребения, артефакты, собор Парижской Богоматери

Фото: inrap.fr

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля 2019 года. Пламенем оказалась объята несущая конструкция, обрушился шпиль собора.

Масштабное развитие пожара произошло из-за того, что в базилике шли реставрационные работы. По этой причине здание было окружено строительными лесами.

Оксана Житникова
Интересное Франция
Новый Казахстан: ключевые моменты Послания Касым-Жомарта Токаева
16.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский попросил о поставках систем ПВО, Россия исключена из Совета Европы
16.03.2022
Токаев поручил правительству и акимам принять меры по снижению безработицы
16.03.2022
Кому и где необходимо носить маски в Нур-Султане – новое постановление санврача
16.03.2022
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории нацпарка в Алматы
16.03.2022
Главная Топ LIVE Все